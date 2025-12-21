أربيل تستعد لاستقبال 2026 بكرنفال للسيارات الكلاسيكية.. دعوة للمشاركة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل، ضمن تحضيراتها للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2026، عن تنظيم كرنفال نوعي مخصص لعرض السيارات الكلاسيكية والقديمة في قلب العاصمة خلال الأسبوع الجاري.

وتهدف هذه الفعالية، التي تندرج ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية للمحافظة، إلى إبراز الجانب الجمالي والتراثي لهذا النوع من السيارات وإضفاء أجواء احتفالية مميزة في مراكز المدينة.

ودعت اللجنة المنظمة جميع هواة ومقتني السيارات القديمة في أربيل الراغبين في الانضمام إلى العرض، والذين يمتلكون سيارات يعود تاريخ صنعها إلى عام (1991 أو ما قبله)، التسجيل والمشاركة من خلال التواصل مع الرقم المخصص: 07504618490.