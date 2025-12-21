مشاتل ئاكرێ (عقرة).. واحات مجانية تبذر الأمل وتكسو المنطقة برداء الخضرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في مطلع كل موسم زراعي، تتحول مشاتل قضاء ئاكرێ "عقرة" إلى ما يشبه السوق المفتوحة، لكنها سوق من نوع خاص؛ فالثمن هنا هو "الثقة"، والسلعة هي آلاف الشتلات التي تُقدم للمزارعين بالمجان، لتعيد رسم خارطة الخضرة في المنطقة.

المزارعون في ئاكرێ (عقرة) يجدون في هذه المشاتل الحكومية ملاذاً آمناً يغنيهم عن الشراء من الأسواق الأهلية بأسعار مرتفعة. يقول المزارع يعقوب حسين: "وجود هذه المشاتل أمر حيوي بالنسبة لنا، فبدلاً من تحمل تكاليف الشراء أو مخاطر الزراعة الفردية، نحصل هنا على شتلات موثوقة يشرف عليها مهندسون مختصون، مما يضمن لنا نجاح محاصيلنا".

من جانبه، يؤكد المزارع آشتي إلياس على فرق الجودة، قائلاً: "هناك فرق شاسع بين ما نحصل عليه هنا وما هو موجود في الأسواق؛ فالشتلة التي تخرج من تحت أيدي المهندسين تمتاز بجمالها وغزارة إنتاجها، سواء كانت أشجار زيتون أو لوز، وكلها أصناف أصيلة ومضمونة".

لا تقتصر غاية المشتل على الدعم الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل حماية البيئة وتعزيز الغطاء النباتي. حيث ينتج المشتل سنوياً ما بين 20 إلى 30 ألف شتلة متنوعة، يتم توزيعها بالكامل مجاناً، في خطوة تهدف لزيادة مساحة البساتين والغابات في المنطقة.

ويوضح محمد جولي، مسؤول شعبة حماية المراعي والغابات في عقرة، الرؤية وراء هذا المشروع قائلاً: "نحن ننتج نوعين من الشتلات؛ المثمرة الموثوقة، والشتلات الحراجية (الغابية) التي تستخدم للظلال والتشجير. هدفنا الأساسي هو الحفاظ على نسبة المساحات الخضراء في عقرة بل وزيادتها، لحماية بيئة المنطقة وتطوير واقعها الزراعي".

تتنوع الأصناف التي يطرحها المشتل لتغطي احتياجات المزارع والبيئة على حد سواء، وتشمل:

الأشجار المثمرة: اللوز، الجوز، الزيتون، الفستق، الرمان، الخوخ، التين، والزعرور. والأشجار الحراجية والزينة: الصنوبر، السرو، البلوط (العفص)، والخروب.

يمثل هذا النشاط السنوي في عقرة معادلة ناجحة؛ فمن جهة، تقدم الجهات المعنية خدمة جليلة ومجانية للمزارعين تدعم اقتصادهم الريفي، ومن جهة أخرى، تخوض المنطقة معركة خضراء للحفاظ على توازنها البيئي وزيادة كثافة غاباتها، لتظل "عقرة" كما عهدها الجميع، أيقونة للخضرة والجمال في إقليم كوردستان.



تقریر: آري حسين – كوردستان24 – ئاكرێ(عقرة)