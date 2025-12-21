مدن إقليم كوردستان تتأهب لاستقبال العام الجديد بفعاليات سياحية وتجارية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مع اقتراب طي صفحة العام الحالي واستقبال عام جديد، تحول إقليم كوردستان العراق إلى ورشة عمل كبرى وساحة احتفالية مفتوحة، حيث استكملت المحافظات استعداداتها الإدارية والأمنية والتجارية لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وسط توقعات بتدفق سياحي غير مسبوق.

من العاصمة أربيل، أعلن المحافظ أوميد خوشناو اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال الضيوف. وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت، أكد خوشناو أن التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية وصل إلى أعلى مستوياته لتنفيذ خطة سياحية مرنة.

وشدد المحافظ على أن نقاط التفتيش ستقدم تسهيلات كبيرة لسكان محافظات وسط وجنوب العراق، لضمان دخولهم العاصمة بيسر وسهولة. ووجه خوشناو نداءً مفتوحاً إلى العراقيين في كافة المحافظات لاختيار أربيل وجهةً لقضاء عطلاتهم، مؤكداً أن "المدينة جاهزة بكافة مؤسساتها لتوفير إقامة هادئة وآمنة للجميع".

وفي سياق متصل، افتتحت المحافظة مساء السبت فعاليات "مهرجان رأس السنة الميلادية" في متنزه (شار) بجوار قلعة أربيل التاريخية، بحضور رسمي وشعبي رفيع، تضمن قيادات سياسية وإدارية، ليعلن المهرجان انطلاق أفراح العاصمة تحت ظلال القلعة العريقة.

أما في "العاصمة الثقافية" السليمانية، فقد اكتست الأسواق بألوان الفرح، حيث تزينت المحال بأشجار الميلاد وتماثيل "بابا نويل" وزينة العيد التي غطت واجهات المتاجر. ويشهد هذا العام تنوعاً كبيراً في المعروضات، أغلبها مستورد من الصين لمواكبة الطلب المتزايد.

وعلى عكس التوقعات، أشار تجار السليمانية إلى أن أسعار مستلزمات الاحتفال هذا العام تُعد "أرخص" من السنوات السابقة، مما خلق حركة شرائية دؤوبة وإقبالاً واسعاً من العائلات والمنشآت التجارية لتزيين فضاءاتها. وبفضل الاستقرار الأمني، تستعد فنادق السليمانية ومناطقها السياحية لاستقبال آلاف الزوار، في أجواء تملؤها التفاؤل والأمل بعام يسوده السلام.

وفي محافظة دهوك، امتزجت أجواء الاحتفال بالدعم الاقتصادي، حيث انطلق "مهرجان رأس السنة" بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وأجنبية. المهرجان الذي يضم مئة خيمة عرض، لا يوفر السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 50% فحسب، بل تحول إلى منصة لدعم الشباب بتوفير نحو 300 فرصة عمل مؤقتة.

ويقدم مهرجان دهوك تجربة فريدة تجمع بين التسوق العصري وعبق التراث الكوردي، من خلال أجنحة الأطعمة الشعبية والمشغولات اليدوية، ليؤكد المهرجان أن استقبال العام الجديد في دهوك هو رسالة تعايش وتنمية اقتصادية مستمرة حتى ليلة رأس السنة.

تأتي هذه الاستعدادات الشاملة في عموم الإقليم لتؤكد نجاح استراتيجية حكومة إقليم كوردستان في تطوير البنية التحتية السياحية. فقد تحول قطاع السياحة بمرور السنوات إلى أحد أهم مصادر الدخل للقطاع الخاص، مستفيداً من الاستقرار الأمني والمراكز السياحية الحديثة التي جعلت من مدن الإقليم محط أنظار السياح المحليين والأجانب على حد سواء.

ومع اكتمال مشهد الاستعدادات من أربيل إلى السليمانية ودهوك، يتهيأ إقليم كوردستان لتقديم احتفالات استثنائية، تعكس روح التفاؤل والتعايش التي يمتاز بها، بانتظار دقات الساعة التي ستعلن ميلاد عام جديد.