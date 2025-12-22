وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو اليهود للانتقال إلى إسرائيل بعد هجوم سيدني

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد اليهود في الدول الغربية إلى الانتقال إلى إسرائيل هربا من تصاعد معاداة السامية، بعد أسبوع من مقتل 15 شخصا بإطلاق نار في فعالية لمناسبة عيد حانوكا على شاطئ بونداي في سيدني.

وقال ساعر خلال فعالية عامة لإضاءة الشموع لمناسبة اليوم الأخير من عيد حانوكا "يحق لليهود العيش بأمان في كل مكان. لكننا نرى ونفهم تماما ما يحدث، ولدينا تجربة تاريخية معينة. اليوم، يتعرض اليهود للاضطهاد في كل أنحاء العالم".

وأضاف في الفعالية التي شارك فيها قادة المجتمعات والمنظمات اليهودية في أنحاء العالم "أدعو اليوم اليهود في إنكلترا، واليهود في فرنسا، واليهود في أستراليا، واليهود في كندا، واليهود في بلجيكا: تعالوا إلى أرض إسرائيل! عودوا إلى الديار!".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يندد القادة الإسرائيليون بتصاعد معاداة السامية في الدول الغربية، ويتّهمون حكوماتها بالفشل في محاربها.

وقالت السلطات الأسترالية إن الهجوم الذي وقع في 14 كانون الأول/ديسمبر على فعالية لمناسبة عيد حانوكا على شاطئ بونداي في سيدني كان مستوحى من أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

والثلاثاء، حض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومات الغربية على توفير حماية أفضل لمواطنيها اليهود.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، اتهم ساعر السلطات البريطانية بالفشل في اتخاذ إجراءات للحد من "موجة سامة من معاداة السامية" عقب هجوم خارج كنيس يهودي في مانشستر في يوم الغفران أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

وبحسب "قانون العودة" الإسرائيلي لعام 1950، يحق لأي يهودي في العالم الاستقرار في إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية. وينطبق القانون أيضا على الأفراد الذين لديهم جدّ يهودي واحد على الأقل.

AFP