وفد الديمقراطي الكوردستاني الرفيع يبدأ ماراثون التفاوض في بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)_ يبدأ وفد تفاوضي رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في خطوة تهدف إلى رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة وحسم الاستحقاقات الدستورية.

يترأس الوفد فاضل ميراني، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب، ويضم في عضويته كلاً من: (د. فؤاد حسين، ونوزاد هادي، ود. أوميد صباح، وفارس عيسى). ومن المقرر أن يستهل الوفد جدول لقاءاته المكثفة مع مختلف القوى والكتل السياسية يوم غدٍ الثلاثاء.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لقرار اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني المتخذ في اجتماعها الخميس الماضي، والذي قضى بتشكيل وفد عالي المستوى لإدارة ملف المفاوضات في العاصمة.

يدخل "الديمقراطي الكوردستاني" هذه المفاوضات مرتكناً إلى فوز انتخابي عريض؛ حيث حصد الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة (التي جرت في 11 نوفمبر الماضي) أكثر من مليون و100 ألف صوت، محققاً 27 مقعداً نيابياً، يُضاف إليها 5 مقاعد من كوتا الأقليات (المسيحيين، الإيزيديين، والكورد الفيليين) القريبة من توجهات الحزب، ليصل إجمالي ثقله النيابي إلى 32 مقعداً.

تسعى المفاوضات إلى تكريس العرف السياسي المعمول به في العراق (المحاصصة التوافقية)، والذي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكوردي، مقابل رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ورئاسة مجلس النواب للمكون السني، تليها عملية توزيع الحقائب الوزارية السيادية والخدمية بناءً على الأوزان الانتخابية لكل كتلة.

وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه اللقاءات، لما يمثله الحزب الديمقراطي الكوردستاني من رقم صعب في معادلة تشكيل الحكومة وضمان استقرار التفاهمات بين أربيل وبغداد.