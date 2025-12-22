العراق على موعدٍ مع موجة أمطارٍ جديدة حتى نهاية الاسبوع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن طقس يوم غدٍ الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب تصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

وأوضحت الهيئة في بيانٍ أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 13، دهوك والأنبار 15، أربيل ونينوى 16، صلاح الدين وكركوك 17، بغداد وديالى 18، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل وواسط 19، الديوانية وميسان 20، وذي قار والمثنى والبصرة 21".

أما بالنسبة لطقس الأربعاء، فبحسب بيان الهيئة، سيكون "غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة من البلاد، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة من البلاد ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب تصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

مشيرةً إلى أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب تصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".

وبالنسبة لطقس يوم الجمعة "سيكون غائماً جزئياً، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المناطق التي يتشكل فيها الضباب تصل أحياناً إلى أقل من 1 كم".