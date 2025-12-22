لبحث ملفات ضمنها "تنفيذ اتفاق 10 آذار".. وفد تركي يزور العاصمة السورية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يزور وفد تركي رفيع المستوى العاصمة السورية دمشق، يضم كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

ووفقا ًلوكالة الأناضول التركية، سيعقد الوفد اجتماعاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث جملة من الملفات الاستراتيجية أهمها: بحث تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، بين الحكومة السورية وما تعرف بقوات "قسد"، المرتبط بالأمن القومي التركي.

كما سيناقش، "المخاطر الأمنية المتزايدة في جنوب سوريا، والناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية"، وتعزيز التعاون المشترك بين تركيا وسوريا لمنع إعادة إحياء تنظيم "داعش"، ومنع استغلاله للفراغ، والمشاريع الثنائية المتعلقة بإعادة إعمار سوريا، ودعم الجهود الرامية لتعزيز قدرات الحكومة السورية ومؤسساتها، إلى جانب، تقييم العلاقات التركية السورية في آخر عام، وفقاً للمصدر نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، كان أجرى زيارته الأولى إلى سوريا عقب سقوط النظام في 22 ديسمبر/كانون الأول 2024.