إعلام إيراني: اختبارات صاروخية متزامنة في عدة محافظات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، ببدء تنفيذ اختبارات صاروخية في عدد من المحافظات داخل البلاد، وسط تقارير عن مشاهدات ميدانية لتحركات صاروخية في مناطق مختلفة.

ونقلت وكالة «فارس»، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن مواطنين وتقارير ميدانية تأكيدهم رصد اختبارات صاروخية في عدة مواقع متفرقة.

وبحسب الوكالة، جرى تسجيل مشاهدات لصواريخ في مدينة خرم‌آباد مركز محافظة لرستان، ومدينة مهاباد في محافظة كردستان الغربية، إضافة إلى أصفهان وطهران في وسط البلاد، ومدينة مشهد مركز محافظة خراسان شمال شرقي إيران.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح طبيعة هذه الاختبارات أو أهدافها، في وقت يأتي فيه هذا النشاط في ظل أجواء إقليمية ودولية تشهد توتراً متصاعداً.