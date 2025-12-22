إيران تعلن أن برنامجها الصاروخي ليس محل تفاوض

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين إن الصواريخ التي تصممها إيران هدفها الدفاع عن النفس وردع أي هجوم.

مشدّدة على أن برنامجها الصاروخي "ليس محلّ تفاوض"، في وقت يصف مسؤولون إسرائيليون هذه الصواريخ بأنها مصدر تهديد، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران إن "برنامج الصواريخ الإيرانية صُمم للدفاع عن الأراضي الإيرانية، لا ليكون محلّ تفاوض".

وأضاف "بالتالي، فإن القدرات الدفاعية الإيرانية المصصمة لردع أي معتد، ليست مطروحة للنقاش".

وتعرب الولايات المتحدة عن قلقها من تقدم برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، وتتهم إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط لا سيما وأن إسرائيل تقع تحت مدى هذه الصواريخ.

وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، يتخوف المسؤولون الأميركيون أكثر فأكثر من توسع البرنامج الصاروخي الإيراني.

ونقلت الشبكة السبت عن مصادر لم تسمّها أن مسؤولين يستعدون لإعلام الرئيس دونالد ترامب "بالخيارات المتاحة لشنّ هجوم جديد" على إيران.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة في التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، للقاء ترامب، بحسب ما أعلن متحدث باسم مكتبه لوكالة فرانس برس مطلع الشهر.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تواجهت إسرائيل وإيران في حرب امتدت 12 يوما، بعدما شنّت إسرائيل هجوما لم يسبق له مثيل على مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية أيضا في الجمهورية الإسلامية.

وأسفرت تلك الغارات والضربات عن مقتل نحو ألف شخص في إيران، بحسب السلطات.

وشاركت الولايات المتحدة في الهجوم مستهدفة مواقع نووية إيرانية.

في المقابل، أقرت إسرائيل بتعرض أراضيها لأكثر من خمسين إصابة بصواريخ إيرانية، أسفرت عن مقتل 28 شخصا.

وتمتلك إيران، الخاضعة لعقوبات قاسية، ترسانة من الأسلحة المصنوعة محليا، من الدفاعات الجوية والصوريخ وصولا إلى الطائرات المسيّرة.