سوريا.. تحركات إسرائيلية مفاجئة في ريف درعا الغربي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- توغلت قوات إسرائيلية، اليوم، في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي في سوريا، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً عند نقطة المقسم.

وفقاً لمصادر اعلامية، القوة المتوغلة نصبت الحاجز لساعات وعادت ادرجها في الجولان، ما أدى إلى تقييد حركة التنقل بين القريتين وحالة من القلق بين الأهالي، دون تسجيل أي اشتباكات أو إصابات.

ويشهد ريف درعا الغربي بين الحين والآخر تحركات وتوغلات إسرائيلية تترافق مع إقامة حواجز مؤقتة أو نشاط عسكري مفاجئ، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان ويؤثر على حالة الاستقرار في المنطقة.

يذكر أنه، مساء أمس 21 كانون الأول، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 7 آليات عسكرية في قرية المشيرفة، قبل أن تعود إلى مواقعها دون تسجيل اشتباكات أو خسائر.