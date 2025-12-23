أمانة بغداد تكشف عن إبادة أكثر من 19 ألف كلب سائب خلال 11 شهراً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت أمانة بغداد، عن إحصائية شاملة لعمليات الحد من انتشار الكلاب السائبة في العاصمة منذ مطلع العام الحالي، مؤكدة تنفيذ سلسلة حملات مكثفة أسفرت عن إبادة أكثر من 19 ألف كلب.

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح صحفي، إن الدوائر البلدية نفذت 1562 حملة منذ الأول من كانون الثاني وحتى الثلاثين من تشرين الثاني 2025، أسفرت عن قتل 19,386 كلباً سائبا في مختلف مناطق العاصمة.

وأضاف الجنديل أن الأمانة مستمرة في هذه العمليات عبر تشكيلاتها البلدية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ودائرة البيطرة، مشيراً إلى توفير وشراء الخراطيش اللازمة لتنفيذ الحملات، واستقدام رماة مختصين، وضمان حضور ممثلين عن دائرة البيطرة خلال التنفيذ.

وأكد الجنديل أن شعب البيئة والمخلفات الصلبة في الدوائر البلدية تواصل مهامها بشكل شبه يومي للسيطرة على الأعداد المتزايدة للكلاب السائبة، مشيراً إلى أن العمليات تتبع إجراءات صحية وبيئية، حيث يتم رفع الكلاب النافقة ونقلها للطمر الصحي في منطقتي النباعي والنهروان.

الى ذلك اثارت حادثة وفاة الشاب حمزة، أحد أهالي بغداد، الذي فارق الحياة بعد إصابته بمرض السعار (داء الكلب) إثر تعرضه للعض من كلب مسعور. حفيظة المواطنين وأظهرت الأعراض على الشاب بعد 40 يوماً من الإصابة، رغم تلقيه العلاج اللازم، حيث قلّ تناول الطعام، وكان يعاني من نوبات هستيرية عند رؤية الماء قبل وفاته بأيام، وفق ما ذكر ذويه.

وتفاعل المجتمع العراقي مع الحادثة عبر وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات حول فاعلية بروتوكولات العلاج المتبعة للحالات المماثلة، وانتقاداً واسعاً للإجراءات المتخذة لمكافحة الكلاب الضالة التي باتت تنتشر بشكل ملحوظ في مناطق العاصمة.