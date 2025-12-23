رئيس أركان وزارة البيشمركة يستقبل رئيس أركان الجيش الإيطالي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق ركن عيسى عوزير، اليوم الثلاثاء 23 كانون الأول 2025 في مطار أربيل الدولي، رئيس أركان الجيش الإيطالي، الجنرال لوتشيانو بورتولانو، يرافقه سفير إيطاليا لدى العراق نيكولو فونتانا.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آفاق التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش الإيطالي في إقليم كوردستان، مع التأكيد على تطوير عملية الإصلاح وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الاستشارة والتدريب والتمرين وتبادل الخبرات.

وأعرب رئيس أركان قوات البيشمركة عن سعادته بزيارة الجنرال بورتولانو، مؤكداً تقدير وزارة البيشمركة للدور المهم الذي يضطلع به المستشارون الإيطاليون، متمنياً استمرار هذه العلاقات على مستوى أعلى.

كما أشار إلى أن متابعة سير تنفيذ المهام من قبل رئيس أركان الجيش الإيطالي تُعد موضع تقدير كبير، ولا سيما أن إيطاليا دولة محورية ضمن التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب.

ولفت إلى أن إيطاليا قدّمت في السابق دعماً مهماً لوزارة البيشمركة في مجالات توفير الاحتياجات اللوجستية العسكرية والتدريب، ولا تزال حتى الآن شريكاً فاعلاً في مجالات الاستشارة والإصلاح والتنسيق مع قوات البيشمركة.

وفي إطار الزيارة نفسها، تفقد رئيس أركان الجيش الإيطالي قوات بلاده في مطار أربيل الدولي، وعقد اجتماعاً خاصاً مع الفرق الإيطالية العاملة في إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، أعرب الجنرال لوتشيانو بورتولانو عن شكره للمستشارين العسكريين الإيطاليين، مثنياً على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه قوات البيشمركة، ولا سيما في مجالات التدريب والإصلاح وعمليات التوحيد وإعادة التنظيم.

كما أشاد بالدور المهني لقوات البيشمركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وترسيخ حالة السلم والطمأنينة.