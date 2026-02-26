قوة أمنية خاصة تعتقل "يزن مشعان الجبوري" بتهمة انتحال صفة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر وتقارير متطابقة باعتقال "يزن مشعان الجبوري"، نجل السياسي العراقي مشعان الجبوري، في العاصمة بغداد، إثر مداهمة نفذتها قوة أمنية خاصة لمنزله. وتأتي عملية الاعتقال بناءً على مذكرة قبض قضائية بتهم ثقيلة تتعلق بانتحال الصفة والفساد المالي بمبالغ طائلة.

وأكد السياسي مشعان الجبوري نبأ الاعتقال عبر تدوينة له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، حيث قال: "قوة أمنية خاصة تداهم منزل ولدنا يزن مشعان الجبوري قبل قليل، وتقتاده إلى جهة لم يتم الإفصاح عنها". وأضاف الجبوري أن القوة المنفذة بررت الإجراء بأنها "تنفذ مذكرة اعتقال صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ".

وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى – رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ (قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية)، صدور "أمر قبض وتفتيش" بحق المتهم (يزن مشعان ركاض ضامن الجبوري)، من مواليد عام 1982.

وكشفت الوثيقة القضائية عن تفاصيل التهمة الموجهة إليه، والتي تمثلت في "انتحال وظيفة من الوظائف المدنية للتدخل بإجراء عمل من أعمال الوظيفة العامة دون إذن أو صفة تخوله بذلك لتحقيق منافع مادية".

وبحسب المذكرة، فإن المتهم متورط بأخذ مبلغ مالي ضخم قدره (41,000,000,000) واحد وأربعون مليار دينار عراقي، وذلك استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل، حيث وجهت المحكمة بإحضاره مخفوراً في الحال لكونه متهماً في الشكوى المقامة ضده.