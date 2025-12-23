الدبيبة يشكّل خلية أزمة للتواصل مع تركيا بعد تحطم طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أمر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن سقوط طائرة كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة الليبية اللواء محمد الحداد في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل الحداد بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، في حادث أدى إلى تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي مؤقتًا فوق مطار أنقرة إيسنبوغا.

ونقلت وسائل إعلام تركية أن الطائرة تعرضت لعطل فني بعد دقائق من الإقلاع، وأثناء محاولتها العودة إلى مطار إيسنبوغا انقطع الاتصال الراداري بها، عقب استمرار الخلل الفني، بحسب موقع رؤية الإخباري.

وبحسب المعلومات، كان اللواء الحداد قد وصل إلى أنقرة في وقت سابق الثلاثاء بدعوة رسمية من رئاسة الأركان التركية، حيث أجرى لقاءات رسمية شملت اجتماعًا مع وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر، إلى جانب لقاءات أخرى ضمن برنامج الزيارة.

وفي بيان رسمي، قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاتصال انقطع عند الساعة 20:52 مساءً مع طائرة رجال الأعمال “فالكون 50” التي تحمل رقم الذيل (9H-DFJ)، وكانت قد أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا في الساعة 20:10 متجهة إلى طرابلس.

وأوضح أن الطائرة أرسلت طلب هبوط اضطراري قرب منطقة هايمانا، قبل أن يُفقد الاتصال بها لاحقًا.

وأضاف الوزير أن على متن الطائرة خمسة أشخاص، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، مؤكدًا أن الجهات المختصة تواصل عمليات المتابعة والتحقيق، على أن يتم إطلاع الرأي العام على أي مستجدات.