وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجري سلسلة لقاءات مع شخصيات حكومية وحزبية في بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي، وبمشاركة كلٍّ من فؤاد حسين ونوزاد هادي، عضوي المكتب السياسي، وأوميد صباح، عضو اللجنة المركزية للحزب، فضلًا عن فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، اليوم الثلاثاء الموافق 23 كانون الأول 2025، سلسلة لقاءات مع عدد من الشخصيات الحكومية ورؤساء الكتل السياسية في العاصمة بغداد.

والتقى الوفد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، فضلًا عن الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد وسبل معالجتها، إضافة إلى مناقشة الاستحقاقات الانتخابية .

كما بحث الوفد مع الشخصيات المذكورة القضايا والمشاكل السياسية، وضرورة معالجتها وفقًا للدستور والقانون، فضلًا عن الحراك السياسي الحالي لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة