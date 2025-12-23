تركيا تعلن مصرع رئيس الأركان الليبي بعد العثور على حطام طائرته

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الثلاثاء، مصرع رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد علي أحمد الحداد ضمن أراضيها، بعد العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّه مرافقيه.

وأفاد مصدر حكومي، أن "أنقرة أبلغت الجانب الليبي بأن جميع ركاب الطائرة لقوا مصرعهم وتم العثور على الجثث والحطام".

بدوره، نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رسمياً رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه إثر تحطم طائرتهم قرب أنقرة مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت بتحطم طائرة من طراز “فالكون” كانت تقل رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة، محمد الحداد و4 أشخاص آخرين، أثناء تحليقها فوق العاصمة التركية أنقرة، في حادث أدى إلى تعليق مؤقت للرحلات الجوية في مطار أنقرة الدولي.

وذكرت مصادر متطابقة أن الاتصال فُقد بالطائرة الليبية التي كانت تقل الحداد، قبل ورود معلومات عن تحطمها، ما دفع السلطات التركية إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة.

وبحسب ما نقلته رويترز، أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تحويل مسارات عدد من الطائرات بعيدًا عن مطار أنقرة إيسنبوغا، عقب الحادث، في وقت جرى فيه تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا من وإلى المطار.