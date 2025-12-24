مقتل ألمانيَين ضربا في شجار بإسبانيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تعرّض ألمانيان للضرب حتى الموت في جنوب شرق إسبانيا خلال شجار خرج عن السيطرة، وفق ما ذكرت صحيفة "إل باييس" الثلاثاء، فيما قالت الشرطة إنها قبض على مشتبه بهما في القضية.

وأوضحت الشرطة الإقليمية في بيان أن الحادثة وقعت الاثنين في منطقة ريفية على ساحل كوستا بلانكا قرب مدينة إلتشي.

لكنّها رفضت كشف جنسيتَي الشخصين اللذين قُتلا أو المشتبه بهما اللذين قبض عليهما الثلاثاء، وفق فرانس برس.

لكن "إل باييس" أفادت بأن القتيلين كانا ألمانيين، وأن المشتبه بهما كانا بولنديين.

وذكرت الصحيفة أيضا أن شخصا ثالثا مجهول الجنسية يُعتقد أنه أصيب بجروح بالغة في الشجار.

ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان هناك ضحية ثالثة، قائلة إنها مضطرة لاحترام سرية التحقيق.

وذكرت صحيفة "إل باييس" أن الشخصين اللذين قُتلا والشخص الثالث الذي أصيب حاولوا طرد المشتبه بهما البولنديين من منزل كانا يحتلانه، ما أدى إلى المواجهة.