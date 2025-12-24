"من نيران أوكرانيا إلى أحلام سيول".. أسيران من كوريا الشمالية يطلبان اللجوء للجنوب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن رسالة مؤثرة بعث بها جنديان من كوريا الشمالية محتجزان كأسرى حرب لدى أوكرانيا، يعربان فيها عن رغبتهما القاطعة في بدء "حياة جديدة" في كوريا الجنوبية، بعيداً عن قيود نظام بيونغ يانغ ومآسي الجبهات.

وفي الرسالة المؤرخة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والموجهة إلى منظمة حقوقية في سيول، كتب الجنديان: "بفضل دعم الشعب الكوري الجنوبي، بدأت تترسخ لدينا أحلام وتطلعات جديدة". وأعرب الأسيران عن امتنانهما للجهات التي تعمل على مساندتهما، مشيرين إلى أنهما يريان وضعهما الحالي "ليس كمأساة، بل كبداية لحياة مختلفة".

يأتي الكشف عن هذه الرسالة في وقت تؤكد فيه تقارير استخباراتية كورية جنوبية وغربية أن كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا. وكان الجنديان قد وقعا في قبضة القوات الأوكرانية في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إصابتهما بجروح في معارك ضارية، حيث أشارت تقارير سابقة حينها إلى نيتهما الانشقاق وطلب اللجوء إلى الجنوب.

وجسدت كلمات الجنديين رغبة عميقة في الانتماء، حيث جاء في ثنايا الرسالة: "نحن نؤمن بأننا لسنا وحدنا.. نعتبر الموجودين في كوريا الجنوبية بمثابة آبائنا وإخوتنا، وقد قررنا أن نلجأ إليهم".

وحفاظاً على سلامتهما الشخصية ومنعاً لأي إجراءات انتقامية ضد عائلاتهما في كوريا الشمالية، طُلب عدم الكشف عن هويتي الجنديين أو أسمائهما الصريحة، في وقت تتابع فيه منظمات حقوقية وإنسانية ملف لجوئهما المحتمل وسط تعقيدات قانونية وسياسية تفرضها ظروف الحرب المستمرة.



كييف – وكالات