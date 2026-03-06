إسرائيل تستهدف نائب رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استهدفت إسرائيل بقصف جوي، الجمعة، نائب رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي أصغر مير حجازي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "هاجم الجيش الإسرائيلي قيادياً بارزاً في النظام الإيراني في طهران"، ولم يكشف البيان رسمياً عن اسم القيادي المستهدف.

إلا أن القناة (12) الإخبارية الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي أنَّ "الهدف هو علي أصغر مير حجازي، نائب رئيس مكتب المرشد الأعلى". ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الهجوم قد أدى إلى مقتله أم لا.

وتواصل إسرائيل استهداف القيادات الرئيسية في إيران؛ حيث بدأت الضربة الافتتاحية في الحرب الجارية منذ السبت الماضي باستهداف اجتماعٍ في مجمع المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأدت تلك الضربة إلى خسارة طهران لأكثر من 40 قيادياً من الصف الأول، بمن فيهم المرشد نفسه، ومستشاره الأبرز، وقائد الجيش، ووزير الدفاع، وقائد الحرس الثوري.

وتخوض إسرائيل هذه الحرب للمرة الأولى بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية (في ظل إدارة الرئيس ترامب)، وفق صحيفة العين.

وتعد هذه الحرب الجولة الثانية من المواجهة التي بدأت في يونيو الماضي، والتي تركزت على توجيه ضربات للقادة الرئيسيين وللبرنامج النووي، بينما تركز هذه الضربة بشكل مكثف على البرنامج الصاروخي الإيراني.