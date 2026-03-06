إيني الإيطالية تبدأ إجلاء جميع الموظفين الأجانب من حقل الزبير العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قالت ​ثلاثة مصادر نفطية ‌عراقية اليوم الجمعة إن ​شركة ​إيني الإيطالية بدأت إجلاء ⁠جميع ​الموظفين الأجانب من ​حقل الزبير النفطي في البصرة ​بالعراق، في ​ظل استمرار الهجمات ‌الإيرانية ⁠في المنطقة.

وأضافت المصادر أن إجلاء الموظفين ​الأجانب ​لن ⁠يؤثر على عمليات ​الإنتاج في ​الحقل، وفق ما نقلته رويترز.

وكانت مصادر نفطية قالت إن شركة توتال إنرجيز ​الفرنسية العملاقة أجلت ​موظفيها الوافدين من ⁠مشروعاتها في البصرة ​بالعراق أمس الخميس.

وجاءت ​هذه الخطوة عقب غارات إيرانية في المنطقة، ​بعد الهجمات ​الجوية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على ‌إيران ⁠يوم السبت الماضي.

وامتنعت توتال إنرجيز عن التعليق، وكانت ​قد ​صرحت ⁠يوم الثلاثاء بأنها ستتولى ​تنظيم عودة ​عائلات ⁠الموظفين في المنطقة، وفق ما نقلته رويترز.