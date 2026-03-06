إيني الإيطالية تبدأ إجلاء جميع الموظفين الأجانب من حقل الزبير العراقي
أربيل (كوردستان 24)- قالت ثلاثة مصادر نفطية عراقية اليوم الجمعة إن شركة إيني الإيطالية بدأت إجلاء جميع الموظفين الأجانب من حقل الزبير النفطي في البصرة بالعراق، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية في المنطقة.
وأضافت المصادر أن إجلاء الموظفين الأجانب لن يؤثر على عمليات الإنتاج في الحقل، وفق ما نقلته رويترز.
وكانت مصادر نفطية قالت إن شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة أجلت موظفيها الوافدين من مشروعاتها في البصرة بالعراق أمس الخميس.
وجاءت هذه الخطوة عقب غارات إيرانية في المنطقة، بعد الهجمات الجوية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم السبت الماضي.
وامتنعت توتال إنرجيز عن التعليق، وكانت قد صرحت يوم الثلاثاء بأنها ستتولى تنظيم عودة عائلات الموظفين في المنطقة، وفق ما نقلته رويترز.