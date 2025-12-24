قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: استئناف الحوارات مطلع العام الجديد لتشكيل حكومتي الإقليم والعراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب تنظيم أربيل في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، پشتيـوان صادق، أن خطوات مهمة أُنجزت في ملف التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، ولا سيما في ما يتعلق بصياغة الاستراتيجية ورؤية الحوكمة في إقليم كوردستان.

مشيرًا إلى أن القضايا المتبقية تقتصر على بعض التفاصيل التي لم يُحسم أمرها حتى الآن.

وقال صادق في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء 24 كانون الأول 2025، إن الحزب كان يأمل حسم هذه التفاصيل قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، إلا أن ذلك لم يتحقق من دون وجود أسباب واضحة.

وأكد صادق إيمان الحزب بالحوار والتفاهم، داعيًا جميع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى توحيد المواقف من أجل حماية المكتسبات التي تحققت، والعمل في الوقت نفسه على ضمان حقوق إضافية ضمن الحكومة العراقية المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد، مع بداية العام الجديد، استئناف الحوارات لتشكيل حكومة إقليم كوردستان، التي منح المواطنون تفويضها عبر انتخابات ديمقراطية لاختيار البرلمان والحكومة والمؤسسات الأخرى، إلى جانب استئناف المباحثات المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وشدد صادق على أن الحفاظ على وحدة الصف والتوافق الكوردي داخل الإقليم وخارجه يمثل أولوية أساسية، معربًا عن تفاؤله بأن تتجه جميع الملفات نحو الحسم الإيجابي مع مطلع العام الجديد.

وفي سياق متصل، أكد صادق أن التعايش المشترك في إقليم كوردستان يمثل ثقافة متجذرة ومتوارثة، داعيًا إلى حمايتها وتعزيزها، لاسيما خلال مناسبات الأعياد، وعدم السماح باستغلالها بأي سلوكيات سلبية.

وفي ما يخص الاستعدادات لرأس السنة الميلادية، أوضح أن أكثر من 90% من مسيحيي العراق، المنتمين إلى أكثر من 14 طائفة، يعيش معظمهم في قضاء عنكاوا بحرية ومن دون مشكلات.

معتبرًا ذلك مؤشرًا على حرية المعتقد والتعايش الديني والقومي في إقليم كوردستان، ومؤكدًا اكتمال جميع الاستعدادات لاستقبال رأس السنة الجديدة.