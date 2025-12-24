إسرائيل تعلن مقتل "مسؤول مالي" في حماس بغارة على غزة

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه حدّد هوية "مسؤول مالي" في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان قد قتله في غارة نفّذها قبل أسبوعين على قطاع غزة.

وأفاد الجيش بأن عبد الحي زقوت الذي وصفه بأنه "مسؤول مالي" في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قُتل في 13 كانون الأول/ديسمبر في الغارة نفسها التي أسفرت عن مقتل القائد العسكري رائد سعد الذي تعتبره إسرائيل أحد مهندسي هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي إن زقوت قُتل في ضربة استهدفت مركبة إلى جانب سعد، وذلك خلال "نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وكتب أدرعي على منصة إكس أن زقوت "ينتمي إلى قسم الأموال في الذراع العسكرية" لحركة حماس.

وأضاف أنه "خلال العام الماضي، كان زقوت مسؤولا عن جمع ونقل عشرات ملايين الدولارات إلى الجناح العسكري لحماس، بهدف مواصلة القتال ضد دولة إسرائيل".

وأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية في 14 كانون الأول/ديسمبر، مقتل رائد سعد و"رفاقه" في المركبة التي كانوا يستقلونها، دون أن يذكر اسم زقوت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سعد كان يرأس مقر إنتاج الأسلحة التابع لكتائب القسام، ويشرف على تعزيز قدراتها.

تسري هدنة هشة في قطاع غزة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، وسط تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بارتكاب خروقات.

اندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1221 شخصا، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية مدمرة أسفرت عن مقتل 70942 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

المصدر: فرانس برس