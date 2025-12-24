محافظ ديالى يوجّه بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على كادر مستشفى خانقين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وجّه محافظ ديالى عدنان الشمري، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في حادثة الاعتداء بالضرب على كادر مستشفى خانقين.

جاء ذلك، خلال مؤتمرٍ صحفي بعد جولةٍ ميدانية أجراها الشمري في قضاء خانقين، رفقة رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي وقائد شرطة ديالى اللواء محمد كاظم عطية لمتابعة ملابسات حادث الاعتداء.

وجدّد محافظ ديالى التأكيد على دعم الكوادر الطبية وحرص الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية على حمايتهم وتوفير بيئة آمنة تضمن أداء واجبهم الإنساني والمهني دون معوقات.