نيجيرفان بارزاني يهنئ بمناسبة عيد الميلاد ويؤكد استمرار حماية المكونات

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 24 كانون الأول 2025، رسالة تهنئة إلى المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، مؤكداً التزام الإقليم بحماية قيم التعايش والتسامح.

وأشار نيجيرفان بارزاني في البيان، إلى أن المسيحيين مكوّن أصيل وجزء لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل كوردستان، داعياً إلى جعل العيد رسالة سلام ومحبة وتعزيز للأخوة والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة عيد ميلاد سيدنا عيسى المسيح (عليه السلام) أتقدم بالتهاني القلبية الحارة إلى مواطنينا المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق، ولجميع المسيحيين في أنحاء العالم. أرجو لهم عيداً سعيداً يسوده الأمان.

إن أخواتنا وإخواننا المسيحيين مكون أصيل وجزء لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل كوردستان. وفي هذا اليوم المبارك نجدد التزام إقليم كوردستان بحماية التراث العريق للتعايش والتسامح وقبول الآخر، ونطمئنكم إلى أن إقليم كوردستان سيظل كما هو دائماً الملاذ الآمن والجامع لجميع المكونات.

إننا جميعاً شركاء في هذا الوطن ومصيرنا واحد، وقد قدمنا التضحيات معاً في الأيام الصعبة، ومعاً من خلال التلاحم ووحدة الصف سنعمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لأجيالنا. لتكن رسالة هذا العيد، رسالة السلام والمحبة وتعميق التآخي بين الجميع.

عيد ميلاد مبارك للجميع، وكل عام والجميع بخير وسعادة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

24 كانون الأول 2025