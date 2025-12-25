توضيح بخصوص تصريحات البطريرك ساكو: الكل يجب ان يطبع مع العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدر إعلام البطريركية، توضيحاَ، بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات للبطريرك ساكو في موعظته اثناء القداس الاحتفالي.

وفقاً للتوضيح: "البطريرك ساكو اكد ان الكل يجب ان يطبع مع العراق وليس مع بلد غيره، لأن ابراهيم عراقي والعراق بلد الديانات والعديد من الانبياء".

وأضاف التوضيح أن "البطريرك شرح ذلك في مقابلة تلفزيونية، حيث قال ان "توجه الدول نحو العراق بلد الحضارات وبلد ابراهيم سوف يشجع السياحة".

وأثار استخدام استخدام الكاردينال لويس ساكو لمفردة "التطبيع" في سياق كلمة له بقداس عيد الميلاد، جدلاً في الأوساط العراقية.

من جانبه، أكد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، أن التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون العراقي.

الصدر وفي تدوينة له على أكس جاء فيها " التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون العراقي.. وكل من يحرّض أو يطالب بها كائناً من كان فهو ليس بمنأى عن العقوبة، فعلى الجهات الرسمية المختصة القيام بواجبها فوراً، فلا مكان للتطبيع ولا لشرعنته في العراق".