مراسل كوردستان24: إغلاق سيطرة مخمور أمام حركة المواطنين والتجارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24، اليوم الاثنين 9 شباط 2026، بإغلاق نقطة تفتيش مخمور بشكل كامل أمام حركة المواطنين والنشاط التجاري، في إجراء مفاجئ لم تتضح أسبابه الرسمية حتى الآن.

ونقل المراسل عن مصادر ميدانية، أن نقطة التفتيش (السيطرة) أُغلقت تماماً، ما أدى إلى توقف تام لحركة المرور والشحن، دون صدور أي توضيح من الجهات الأمنية أو الإدارية حول دوافع هذا القرار أو مدته.

وفي شهادات ميدانية، أكد أحد سائقي شاحنات النقل لـ كوردستان 24 تفاقم الأزمة.

قائلاً: منذ أيام ونحن نواجه عراقيل مستمرة، لكن اليوم تم إغلاق السيطرة بوجهنا بالكامل، منذ الصباح تمنع القوات الأمنية مرور أي بضائع، ومعظمها مواد غذائية ومستلزمات أساسية مخصصة للمحال التجارية والأسواق داخل الأحياء السكنية.

من جانبه، أشار سائق آخر إلى ما أسماه بـ "التخبط" في الإجراءات المفروضة.

وقال: في البداية أبلغونا بمنع النقل عبر شاحنات (الكيا) وضرورة استخدام مركبات (البيك آب)، وبالفعل استجبنا لذلك ونقلنا البضائع، لكنهم عادوا ورفضوا مرورنا بذرائع جديدة، حتى أنهم يمنعون الآن دخول الخضروات والفواكه.

وتسود حالة من الاستياء بين أصحاب المصالح التجارية وسائقي النقل، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الإغلاق إلى شح في المواد الغذائية الأولية وارتفاع أسعارها داخل قضاء مخمور.