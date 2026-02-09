التحالف الدولي يرحب بالاتفاق الشامل بين دمشق و"قسد"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش، اليوم الاثنين 9 شباط 2026، عن ترحيبه بالاتفاق الشامل المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار ووضع آليات لتوحيد القوى العسكرية في البلاد.

وأعرب التحالف في بيان رسمي عن تقديره للتضحيات التي قدمتها قوات "قسد" في الحرب ضد تنظيم داعش، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد الدول الأعضاء في التحالف للعمل الوثيق مع الحكومة السورية خلال المرحلة المقبلة.

كما حث البيان المجتمع الدولي والدول الأخرى على تقديم دعم مباشر للجهود المبذولة في كل من سوريا والعراق لتعزيز الاستقرار.

وفي ملف مخيمات الاحتجاز، شدد التحالف الدولي على ضرورة قيام الدول باستعادة رعاياها من عوائل مسلحي تنظيم داعش المحتجزين في مخيمي "الهول" و"روج".

معتبراً أن عودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية خطوة أساسية لإنهاء هذا الملف الإنساني والأمني المعقد.

يأتي هذا الموقف الدولي كغطاء سياسي هام للتقارب الأخير بين دمشق والإدارة الذاتية، مما يمهد الطريق لترتيبات أمنية وعسكرية جديدة في مناطق شمال وشرق سوريا.