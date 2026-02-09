تأجيل محاكمة شيخ جنكي إلى إشعار آخر ونقل ملفه إلى محكمة التمييز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أُجِّلت محاكمة لاهور شيخ جنكي، التي كان من المقرر انعقادها غداً الثلاثاء في مدينة السليمانية، إلى موعد غير مسمى، وذلك إثر تحويل ملفه القانوني إلى محكمة التمييز (الاستئناف).

وأفاد مصدر خاص لـ كوردستان 24، بأن كافة التحضيرات الخاصة بجلسة المحاكمة قد توقفت، مؤكداً أن الجلسة لن تعقد في موعدها المحدد غداً.

وأوضح المصدر أن السبب الرئيسي وراء هذا التأجيل يعود إلى إجراءات قانونية بحتة، حيث نُقِل ملف القضية من محكمة السليمانية إلى محكمة التمييز لغرض التدقيق.

وبموجب السياقات القانونية المتبعة، لن تتمكن محكمة السليمانية من عقد أي جلسة أو اتخاذ أي قرار بشأن هذه القضية حتى تنتهي محكمة التمييز من مراجعة الملف وإعادته رسمياً إلى محكمة الدرجة الأولى.

تأتي هذه الخطوة القانونية كجزء من حقوق الطعن في القرارات والمراجعة القضائية للأدلة، مما يترتب عليه وقفاً مؤقتاً لمسار المحاكمة بانتظار كلمة الفصل من محكمة التمييز.