ساكو: نثمّن موقف إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي معنا ولم أدعُ إلى التطبيع مع إسرائيل

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لويس ساكو، عن شكره وتقديره لزيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مؤكداً أن هذه الزيارة تعزز الروابط بين مكوّنات الشعب العراقي.

وقال ساكو، في تصريحات لوسائل إعلام من بينها كوردستان24، اليوم الخميس، إن زيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني "تعكس روح التعاون والتقارب بين العراقيين بمختلف انتماءاتهم، كمسيحيين وكورد وعرب، فنحن جميعاً أبناء هذه الأرض، ونحتاج دائماً إلى العمل المشترك وتبادل الآراء من أجل تهيئة أرضية لمستقبل أفضل نعيشه كإخوة وأخوات".

وأضاف أنه يثمّن عالياً موقف إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني الداعم للمكوّن المسيحي، مشيراً إلى أن الحزب كان قريباً منهم خلال أزمات متعددة.

كما خصّ بالذكر حضور مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني، قائلاً إن "حضوره واطلاعه على لغتنا يلامس مشاعرنا ويترك أثراً إيجابياً".

وفي ما يتعلق بالجدل حول التطبيع مع إسرائيل، شدد ساكو على أن "هذه الأزمة مفتعلة"، مؤكداً أنه لم يدعُ إلى التطبيع السياسي ولم يوقّع على أي خطوة بهذا الاتجاه.

وأوضح أن حديثه كان منصباً على "التطبيع من أجل العراق"، من حيث تنويع موارده الاقتصادية، لافتاً إلى أن العراق بلد الأنبياء والحضارات والثقافات، ويمكنه الاستثمار في السياحة الدينية والأثرية، إضافة إلى المصايف في إقليم كوردستان، باعتبارها مورداً مهماً في المستقبل، خاصة مع نضوب النفط.

ونفى ساكو ما تم تداوله بشأن زيارته لإسرائيل، مؤكداً أنه رفض الذهاب إليها احتراماً للقضية الفلسطينية، واصفاً ما نُشر عن وجوده هناك بأنه "تسريب غير صحيح عبر الذكاء الاصطناعي".

وختم بالقول إن مواقفه ثابتة وواضحة، داعياً إلى عدم تحريف تصريحاته أو تأويلها خارج سياقها.