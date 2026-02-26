البرلمان العراقي يعلن جدول أعمال جلسة الأحد المقبل

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، عن جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، الموافق الأول من آذار/مارس 2026، والتي تضمنت فقرتين رئيستين.

وبحسب البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية، فإن الفقرة الأولى من الجلسة ستُخصص للتصويت على اللجان النيابية الدائمة، فيما ستكون الفقرة الثانية مخصصة لإجراء مناقشات عامة حول عدد من القضايا. وأشار البيان إلى أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

تأتي هذه الجلسة في وقت تشهد فيه الأروقة السياسية توتراً ملحوظاً، على خلفية ما جرى في الجلسة السابقة؛ حيث قام رئيس مجلس النواب بمحاولة إضافة فقرة لحسم منصب "رئيس أركان الجيش" لصالح المكون الشيعي، دون إدراجها مسبقاً في جدول الأعمال.

وأثارت هذه الخطوة غضب القوى السياسية الكوردية، التي تؤكد أن المنصب من حصة المكون الكوردي وفقاً لـ"العرف السياسي" المعمول به في توزيع المناصب السيادية والأمنية. كما أبدى أغلب النواب والكتل السنية موقفاً معارضاً لتوجه رئيس البرلمان، مما يعزز حالة الانقسام حول إدارة ملف المناصب التوافقية.