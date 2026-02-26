في خطوة إصلاحية استراتيجية.. مسرور بارزاني يفوّض قيادات في البيشمركة بصلاحيات إدارية ومالية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم، عن صدور قرار رسمي من رئيس الوزراء مسرور بارزاني يقضي بمنح صلاحيات إدارية ومالية وقانونية واسعة لقيادة قوات "دەڤەر" التابعة لوزارة البيشمركة، وذلك في إطار خطة الإصلاح الشاملة التي تنتهجها الكابينة الوزارية التاسعة.

وأوضح هوراماني في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء وقع على منح صلاحيات (إدارية، مالية، قانونية، واتصالات) لقيادة قوات "دەڤەر"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمتطلبات تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة، وتلبيةً لرغبة التحالف الدولي والشركاء، وضمن بنود الاتفاق الاستراتيجي الرامي لبناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة.

وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، أن وزارة البيشمركة بذلت جهوداً مضنية خلال الفترة الماضية لإنجاح هذا المسار التنظيمي، مؤكداً أن رؤية رئيس الوزراء مسرور بارزاني ترتكز بشكل أساسي على ضرورة امتلاك إقليم كوردستان قوة عسكرية موحدة ومنضبطة تحت مظلة الوزارة.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذا القرار يمثل ركيزة أساسية في سلسلة إجراءات الإصلاح الهيكلي داخل وزارة البيشمركة، بما يضمن تعزيز الكفاءة المؤسسية والقدرة القتالية للقوات المسلحة في إقليم كوردستان.