صيام الأربعينية الشتوية في معبد لالش… طقس روحي راسخ في الذاكرة الإيزيدية

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في أجواء روحانية مهيبة، احتضن معبد لالش المقدس تجمعاً دينياً ضمّ بابا شيخ، المرجع الديني الأعلى للإيزيديين، إلى جانب رجال الدين والخلوتيين (Çilager)، لإحياء طقوس صيام «الأربعينية الشتوية»، أحد أقدس الفرائض الدينية في الميثولوجيا الإيزيدية.

ويُعد الأمير محمود سيدو بيك، أحد وجهاء العائلة الأميرية، من أبرز المشاركين المواظبين على هذا الطقس، إذ يلتزم منذ سنوات طويلة بصيام أربعين يوماً في الشتاء ومثلها في الصيف، بوصفه شكلاً من أشكال الخدمة الروحية والتقرب الديني.

ويشرح الأمير محمود سيدو بيك آلية إحياء هذه المناسبة قائلاً: في اليومين الأول والثاني من الأربعينية، يكون الحضور واجباً على بابا شيخ وجوقته، والبيشمام وجوقته داخل المعبد. وبعد ذلك، وفي اليوم الثاني تحديداً، تأتي عوائل الفقراء لتقديم الخدمة في لالش، ثم يعود كل شخص لممارسة طقوسه الروحية، سواء بالبقاء في المعبد أو في منزله، فالأمر متروك للاختيار.

ويُعد صيام الأربعين يوماً في الصيف والشتاء فريضة دينية مفروضة حصراً على بابا شيخ ورجال الدين الإيزيديين، لما تحمله من دلالات روحية وفلسفية عميقة مرتبطة بتغيّر الفصول ودورة الحياة في المعتقد الإيزيدي.

من جانبه، يوضح جمال فقير، أحد خدّام معبد لالش، أن الصيام «يبدأ مع اليوم الأول من الأربعينية الشتوية ويستمر حتى ليلة العيد، حيث يجتمع في لالش الفقراء والخلوتيون وبابا شيخ والبيشمام لأداء هذه الفريضة الروحية».

وتبدأ أربعينية الشتاء سنوياً في 21 كانون الأول (ديسمبر) وتستمر حتى الأول من شباط (فبراير)، وهي الفترة التي تُعد الأشد برودة خلال فصل الشتاء. ومع حلول عيد الأربعينية في الثاني من شباط، تشير المعتقدات الدينية إلى بدء تحوّل الطبيعة تدريجياً نحو فصل الربيع.

وبحسب النصوص الدينية الإيزيدية، فإن انقضاء الأربعين يوماً يمثل خروج الأرض من سباتها وبدء دورة جديدة من الحياة، وهو ما يفسر المكانة الروحية العالية التي يوليها بابا شيخ ورجال الدين لهذا الصيام في موسمي الشتاء والصيف، باعتباره من أقدس الفرائض الدينية.

يُذكر أن معبد لالش يُعد أقدس موقع ديني لدى الإيزيديين، ويقع في قضاء شيخان، فيما تشير «الأربعينية» أو (Çile) إلى فترة صيام تمتد أربعين يوماً متواصلة، يمتنع خلالها الصائم عن الطعام والشراب من شروق الشمس حتى غروبها، وهي مخصصة لرجال الدين والزاهدين.

درمان باعدري – كوردستان 24 – معبد لالش