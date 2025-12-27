الثلوج تعيق حركة المرور في منفذ "كيلي" الحدودي رغم محاولات فتح الطريق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تواجه الحركة التجارية في منفذ "كيلي" الحدودي (الرابط بين إقليم كوردستان وإيران) صعوبات بالغة جراء موجة تساقط الثلوج الكثيفة. وأفادت مصادر من المنفذ بأن فرق الصيانة قامت بتنظيف الطريق وإزالة الثلوج عدة مرات، إلا أن استمرار التساقط أعاد عرقلة المرور من جديد.

وأشار مراسل كوردستان24، آراس أمين في رانية بمحافظة السليمانية، إلى أن سائقي الشاحنات اضطروا لاستخدام السلاسل المعدنية لإطارات مركباتهم في محاولة لتجاوز المسالك الوعرة، ورغم ذلك، لا تزال الثلوج المتراكمة تشكل عائقاً كبيراً أمام انسيابية الحركة في المنطقة.