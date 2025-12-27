إقليم كوردستان يتعرّض لموجة جديدة من الأمطار والثلوج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في إقليم كوردستان توقعاتها الجوية للأربع والعشرين ساعة المقبلة، مشيرةً إلى استمرار تساقط الثلوج وهطول الأمطار وتشكّل الضباب.

وبحسب التوقعات الخاصة باليوم السبت الموافق 27 كانون الأول 2025، سيكون الطقس غائماً ممطراً بوجه عام، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في معظم الأوقات.

في حين يستمر تساقط الثلوج في المناطق الحدودية والمناطق الجبلية المرتفعة، كما يُتوقع في المناطق شبه الجبلية هطول مزيج من الأمطار والثلوج الخفيفة.

أما سرعة الرياح المتوقعة اليوم فستكون معتدلة، تتراوح بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، واتجاهها جنوب شرقي.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل عام، لتتراوح بين درجتين و5 درجات مئوية.

وفيما يتعلق بتوقعات يوم غدٍ الأحد الموافق 28 كانون الأول 2025، أوضحت المديرية أن الطقس سيكون غائماً ممطراً، مع هطول أمطار متوسطة في جميع المناطق، تشتد أحياناً في بعض الأوقات والأماكن، كما يستمر تساقط الثلوج في المناطق الجبلية ومناطق شرق إقليم كوردستان، بينما يُتوقع في المناطق الحدودية والمناطق الجبلية المرتفعة هطول مزيج من الأمطار والثلوج الخفيفة.

وأضافت أن سرعة الرياح تنشط أثناء هطول الأمطار، ولا سيما في مناطق كرميان والسليمانية، حيث قد تصل سرعتها إلى أكثر من 35 كيلومتراً في الساعة.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقّعة خلال 24 ساعة المقبلة:

أربيل 10 درجات مئوية

السليمانية 7 درجات مئوية

دهوك 9 درجات مئوية

زاخو 10 درجات مئوية

كركوك 11 درجات مئوية

حلبجة 8 درجات مئوية

سوران 7 درجات مئوية

كرميان 12 درجات مئوية