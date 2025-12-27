"عَبو القهوجي".. كتاب جديد يروي حكاية المقهى الذي احتضن أسرار البيشمركة في أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- لم يكن "مقهى عَبو القهوجي" مجرد محطة لتناول الشاي والقهوة في أربيل، بل كان شاهداً على تحولات كبرى في تاريخ المدينة السياسي والاجتماعي. هذا ما يوثقه الكاتب الصحفي محمد سعيد كوردة في كتابه الجديد الذي احتفت العاصمة اليوم بتوقيعه.

يروي الكتاب رحلة عائلة "عَبو" مع هذه المهنة التي بدأت من قلب "القلعة" وانتقلت لتصبح جزءاً من ذاكرة شوارع أربيل.

ويبرز الكاتب في إصداره المدعوم من محافظة أربيل، كيف تحول المقهى في ثمانينيات القرن الماضي إلى خلية عمل وطنية، ومحطة لانطلاق تنظيمات البيشمركة والجبهة الكوردستانية، مما يمنح المقهى رمزية نضالية تتجاوز كونه مكاناً عاماً.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الخامس للكاتب كوردة، بعد سلسلة كتب وثقت الأحياء القديمة والملامح التاريخية لمدينة أربيل.

والكتاب يقع في 80 صفحة ملونة، وصدر بدعم من أوميد خوشناو محافظ أربيل.

يُعد محمد سعيد كوردة من الكتاب المهتمين بتوثيق تاريخ مدينة أربيل، ولديـه عدة مؤلفات سابقة منها:

- بعض المواضيع الصحفية (2004).

- فيما مضى (2019).

- الأحياء القديمة في أربيل (2021).

- الملامح التاريخية لأربيل (2023).