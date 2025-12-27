كربلاء: اكتشاف مقبرة جماعية لضحايا "الانتفاضة الشعبانية" أثناء أعمال صيانة في منطقة باب طويريج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- كشفت أعمال صيانة البنى التحتية في محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن مقبرة جماعية تضم رفات عدد من الشهداء في منطقة باب طويريج وسط المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن الرفات عُثر عليها بمحض الصدفة أثناء عمليات الحفر الخاصة بمشروع صيانة المجاري.

وفور الاكتشاف، طوقت القوات الأمنية والفرق المتخصصة الموقع لتأمينه، فيما باشرت الجهات المعنية بفتح تحقيق أولي وتوثيق الموقع قانونياً.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن المقبرة تعود لضحايا "الانتفاضة الشعبانية" عام 1991. وقد جرى إبلاغ السلطات القضائية والطب العدلي لاتخاذ الإجراءات الأصولية، تمهيداً لرفع الرفات وإجراء الفحوصات اللازمة للتعرف على هويات الضحايا.