الجيش الكويتي يعلن اعتراض "صواريخ باليستية" استهدفت قاعدة جوية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-أعلن الجيش الكويتي السبت أنّ قواته اعترضت "صواريخ باليستية" استهدفت قاعدة جوية كويتية تضم عسكريين أميركيين وأجانب، فيما تشن إيران هجمات انتقامية على قواعد أميركية في الخليج ردا على هجمات إسرائيلية وأميركية ضدها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان "تعرضت قاعدة علي السالم الجوية لاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية، هذا وقد تمكن سلاح الدفاع الجوي الكويتي صباح اليوم من التصدي لها بنجاح، مما نتج عنه سقوط شظايا وحطام ناتج عن عملية الاعتراض في محيط القاعدة"، دون الإشارة إلى الدولة التي أطلقت الصواريخ.



المصدر: فرانس برس