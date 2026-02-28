ماكرون يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب الهجوم على إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أعقاب الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد.

وكتب ماكرون عبر منصة إكس "فرنسا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أن "التصعيد الحالي يُشكل خطرا على الجميع، وينبغي أن يتوقف".

وحذر من أن اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يحمل "عواقب وخيمة" على الأمن الدولي، معتبرا أن إيران ليس أمامها من خيار سوى التفاوض "بحسن نية" لإنهاء برنامجها النووي والبالستي وخطواتها "المزعزعة للاستقرار" الإقليمي.