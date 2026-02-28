الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف اجتماعات لكبار المسؤولين الإيرانيين في طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عدة مواقع في العاصمة طهران صباح السبت حيث كان يجتمع كبار المسؤولين الإيرانيين، في إطار الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران.

وقال الجيش في بيان على منصة إكس "تم تنفيذ الهجوم هذا الصباح في وقت واحد على عدة مواقع في طهران، حيث اجتمع كبار المسؤولين في السلك السياسي والأمني الإيراني"، من دون تفاصيل حول نتائج الهجوم.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال إن الهجوم الإسرائيلي جاء في إطار إجراءات وقائية.

مضيفًا أنه "نتيجة لذلك، من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

ولم يكشف المسؤول الإسرائيلي عن تفاصيل الأهداف التي طالتها الضربة أو طبيعتها، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني بشأن ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي.

في غضون ذلك، أعلن كاتس فرض "حالة طوارئ خاصة وفورية" في جميع أنحاء إسرائيل، عقب ما وصفه بهجوم استباقي نفذته بلاده ضد إيران لإزالة تهديدات موجهة إليها.

وأوضح أن إسرائيل باشرت الهجوم بهدف إحباط أخطار مباشرة، محذرًا من أنه "من المتوقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المدى الزمني القريب جدًا".

وبموجب صلاحياته وفق قانون الدفاع المدني، وقّع وزير الدفاع أمرًا خاصًا بفرض حالة طوارئ في الجبهة الداخلية على مستوى الدولة اعتبارًا من اللحظة.

داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في المناطق المحمية.