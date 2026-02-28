إغلاقٌ جزئي لمجال الإمارات الجوي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي لدولة الإمارات، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى ضمان سلامة الرحلات الجوية وأطقم الطيران، وحماية أراضي الدولة، في ظل تسارع التطورات الأمنية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية محلياً ودولياً.

مؤكدة أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية للدولة تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة.

كما أكدت استمرارها في إطلاع الجهات المختصة والجمهور على أي مستجدات، داعية المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لمتابعة تحديثات جداول الرحلات.

مشيرة إلى أنه سيتم توفير خدمات الإسكان والإعاشة للمسافرين عند الحاجة بالتعاون مع الجهات المحلية وشركات الطيران.

وشددت الهيئة على أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تبقى في صدارة أولوياتها، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة، داعية الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.