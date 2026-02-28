فؤاد حسين ونظيره التركي يبحثان هاتفياً تداعيات الحرب على إيران وسبل وقف التصعيد الإقليمي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بحثا خلاله التطورات المتسارعة للأوضاع في المنطقة.

وشهد الاتصال تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول مجريات الحرب الدائرة على إيران، حيث ركز الجانبان على الخطورة البالغة لاستمرار العمليات العسكرية.

محذرين من تداعيات توسيع رقعة النزاع المسلح بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين. كما استعرض الوزيران جملة من التوقعات والسيناريوهات المستقبلية للأزمة الراهنة.

وشدد الجانبان خلال المباحثات على أهمية ديمومة التنسيق والتشاور بين بغداد وأنقرة.

مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود المشتركة والتحرك الفاعل لدى المجتمع الدولي من أجل إيقاف الحرب، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لحفظ استقرار المنطقة وحماية شعوبها.