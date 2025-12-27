استعدادات واسعة في دهوك لاستقبال الزخم السياحي خلال رأس السنة الجديدة

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت مؤسسات حكومة إقليم كوردستان في محافظة دهوك، وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، استعدادات مكثفة وواسعة لاستقبال آلاف السياح الذين يُتوقَّع توافدهم إلى المحافظة خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

وفي هذا الإطار، جرى تزيين معظم الأسواق والشوارع الرئيسية في دهوك بشكل مميز، كما تقرر إقامة حفلات فنية وفعاليات احتفالية ليلة رأس السنة في أغلب الفنادق والمقاهي والمطاعم.

يأتي ذلك بالتزامن مع وجود أكثر من 900 مرفق وموقع سياحي في المحافظة، من بينها 140 فندقاً وموتيلاً، بطاقةٍ استيعابية يومية تقارب 17 ألف سائح.

وتعمل حالياً معظم الفنادق والموتيلات على مدار 24 ساعة لاستقبال الضيوف بأفضل صورة ممكنة، لاسيما مع الارتفاع الكبير في الطلب، حيث جرى حجز معظم الغرف مسبقاً عبر الإنترنت ومن خلال شركات السياحة من قبل السياح المحليين والعرب.

وفي هذا السياق، أشار كاهين آزار، بصفته مدير أحد الفنادق لـ كوردستان24، إلى أنهم منشغلون بإجراء اللمسات الأخيرة من الاستعدادات، وأن فريق الفندق، المؤلف من أقسام مختلفة، يعمل على تنظيم الفعاليات الاحتفالية.

من جانبه، قال سيبان عصمت، وهو صاحب محل للحلويات لـ كوردستان24، إنهم استقبلوا العام الماضي نحو ثلاثة آلاف شخص، وإنهم استعدوا هذا العام بشكل أفضل استناداً إلى حجم الطلبات التي تلقوها من الشركات.

من جهتها، عقدت مديرية السياحة في دهوك اجتماعاً مع مجموعة من الفنادق والشركات السياحية بهدف تقديم أفضل الخدمات للسياح الأجانب والمحليين.

وأكد شمال هروري، المتحدث باسم سياحة دهوك لـ كوردستان24، دعم المديرية الكامل لأنشطة القطاع الخاص، داعياً أصحاب الفنادق والمطاعم إلى إيلاء اهتمام كبير بالنظافة، من أجل تقديم صورة حضارية وجميلة للسياح الذين يقصدون محافظة دهوك في هذه المناسبة لقضاء ليلة احتفالية مميزة.