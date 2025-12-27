مرصد اقتصادي: إنتاج العراق للنفط للعام الحالي انخفض مقارنة بالسابق بنسبة 3.8%

متوسط الإنتاج اليومي للعراق 4.03 مليون برميل في 2025

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن مرصد "إيكو عراق" أن إجمالي إنتاج العراق من النفط في 2025 يقارب مليار ونصف برميل، مشيراً إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي.

وقال المرصد في بيان صحفي: "تم استخراج نحو 1,470,321,000 برميل من باطن أرض العراق خلال العام الحالي"، مبيناً أن "الأشهر الأخيرة من 2025 كانت الأعلى إنتاجاً نتيجة قرار أوبك بزيادة حصة البلاد".

وأوضح المرصد أن "الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي) بلغ 356,130,000 برميل، والربع الثاني 363,545,000 برميل

والربع الثالث 373,888,000 برميل

أما الربع الرابع (الأشهر الثلاثة الأخيرة) فبلغ 376,758,000 برميل".

وأشار المرصد إلى أن "متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام في 2025 بلغ 4.03 مليون برميل، في حين كان 4.19 مليون برميل في 2024، وبانخفاض عن 4.28 مليون برميل في 2023".

ويؤكد المرصد أن اعتماد العراق الكبير على النفط كرافد رئيسي للإيرادات سيؤدي إلى مخاطر مالية جسيمة للبلاد في حال استمرار انخفاض أسعاره، داعياً إلى "تنويع مصادر الدخل وتبني استراتيجيات اقتصادية مستدامة لتفادي أي أزمات مستقبلية".