تحذير عاجل من محافظة أربيل للمواطنين والسياح بسبب موجة الثلوج والانجماد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تعلن محافظة أربيل عن توجيه تحذير هام لجميع المواطنين والسياح المتواجدين ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وذلك نظراً لموجة تساقط الثلوج الكثيفة الحالية وما صاحبها من انخفاض حاد في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

تؤكد المحافظة أن تدني درجات الحرارة أدى إلى تشكّل طبقات من الجليد (الانجماد) على الطرقات، مما جعل حركة مرور المركبات صعبة للغاية وخطرة في الوقت الراهن.

تسترعي المحافظة انتباه السائقين إلى ضرورة تجنب الطرق التالية بشكل خاص:

منعطفات جبل سفين.

منطقة گەرۆتە.

الطريق الرئيسي (شقلاوة - هيران).

منعطفات "زيني ورتي" الرئيسية.

الطريق الرئيسي في "آقوبان".

تواصل "فرق صيانة وحماية الطرق" عملها الميداني، وتهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات وعدم سلك هذه الطرق إلا في حالات الضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لحوادث الانزلاق.