الأردن يدين بأشد العبارات "الإعتداء الإيراني" ضد الإمارات والبحرين وقطر والكويت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دان الأردن السبت الهجمات الإيرانية على كل من الإمارات والبحرين وقطر والكويت، في أعقاب سلسلة من الضربات في المنطقة تلت الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "ندين بأشدّ العبارات اليوم الاعتداء الإيراني على أراضي الأردن بصواريخ باليستية، والاعتداءات على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة"، ونؤكد "تضامن الأردن المطلق ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة أيّ اعتداء يمسّ سيادتها وأمنها واستقرارها".



المصدر: فرانس برس