جبل "كورك" يتوشح بالبياض.. انطلاق موسم السياحة الشتوية في إقليم كوردستان

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت موجة الثلوج المتوقعة في وقت سابق، لتكسو المرتفعات الجبلية في إقليم كوردستان برداء أبيض ناصع.

ومع وصول هذا "الضيف المتأخر" (الثلج)، توافد مئات السياح من مختلف المناطق لمشاهدة هذه المناظر الخلابة والاستمتاع بأجواء الشتاء في المنطقة.

المشهد في جبل كورك بدا وكأنه لوحة فنية، حيث اختلطت ألوان ملابس السياح الزاهية ببياض الثلج.

وتقول السائحة نبراس المعموري: "أكثر ما لفت انتباهي هو التنظيم الرائع ووجود هذا الكم الكبير من العائلات في هذا المكان الجذاب.. أدعو الله أن يحفظ إقليم كوردستان وأربيل دائماً".

من جانبه، أشار السائح إبراهيم علي إلى أن سحر الطبيعة وتساقط الثلوج هو ما دفعه للقدوم، قائلاً: "جئنا لنقضي وقتاً ممتعاً وسط هذه الأجواء الجميلة التي تمنحنا شعوراً بالبهجة".

الأجواء الباردة لم تمنع السياح من التعبير عن دفء مشاعرهم، فالكثير منهم يزور المنطقة لأول مرة.

السائحة منال سالم، القادمة من مدينة الناصرية جنوب العراق، عبرت عن فرحتها العارمة قائلة: "هذه أول مرة أزور فيها محافظة أربيل، جئت خصيصاً من الناصرية لأرى الثلج، واليوم تحقق حلمي وأنا في قمة السعادة".

كما أكد سائحون آخرون أن جبل كورك بات الوجهة الأولى المفضلة لقضاء عطلات رأس السنة، نظراً لما يتمتع به من خدمات ومناظر طبيعية تنافس المنتجعات العالمية.

عندما يُذكر الشتاء وتتساقط الثلوج، تتوجه الأنظار مباشرة نحو قمم الجبال، حيث يتحول جبل كورك إلى المقصد الأول للسياح، لتمتزج ألوان الفرح ببياض الجبل في مشهد يعلن رسمياً انطلاق ذروة الموسم السياحي الشتوي.

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل التابعة لحكومة إقليم كوردستان إحصاءات هطول الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً للإحصاءات، سُجّلت أمطار غزيرة في معظم المناطق، وسُجّلت أعلى كمية في محافظة السليمانية، وتحديدًا في ناحية يخشامر، حيث بلغت 132 ملم.

تقرير: طيفور محمد - كوردستان24 - جبل كورك - رواندز