بسبب كثافة الثلوج.. إغلاق طريق "زيني ورتي" وإدارة سوران تطلق تحذيرات عاجلة للمواطنين والسياح

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن هلكورد شيخ نجيب، مشرف إدارة سوران المستقلة في محافظة أربيل، اليوم الأحد، عن توقف حركة السير تماماً على طريق "زيني ورتي" الحيوي، إثر موجة تساقط الثلوج الكثيفة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً وجود صعوبات بالغة في التنقل عبر الطرق الأخرى.

وأوضح شيخ نجيب في تصريح صحفي، أن الثلوج غطت طرق قضاء "ميركسور" وجميع المناطق الحدودية التابعة للإدارة، مما أدى إلى خلق عوائق كبيرة أمام حركة السير.

ووجه نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة تجنب استخدام هذه الطرق قدر الإمكان، حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لتعريض حياتهم للخطر في ظل الظروف الجوية القاسية.

وفي سياق متصل، شدد مشرف إدارة سوران على ضرورة امتناع السياح عن التوجه إلى هذه المناطق لغرض التنزه في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن فرق الصيانة والبلدية تعمل بكامل طاقتها لإزالة الثلوج وفتح الطرق المغلقة، موضحاً أن تواجد السياح في هذه المسارات قد يتسبب في عرقلة عمل الفرق الميدانية ويؤدي إلى حوادث غير مرغوب فيها.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المناطق الجبلية في إقليم كوردستان انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة وتساقطاً مستمراً للثلوج، حيث دعت الجهات المعنية السائقين إلى الالتزام بتعليمات المرور وعدم سلك الطرق الوعرة إلا في حالات الضرورة القصوى مع توفر التجهيزات اللازمة للقيادة في ظروف الشتاء.