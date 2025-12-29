مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 98 آخرين بحادث قطار في جنوب المكسيك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أسفر حادث قطار كان يقل 250 شخصا الأحد في ولاية واخاكا في جنوب المكسيك عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 98 آخرين، وفقا للسلطات.

وقال سلاح البحرية المكسيكي الذي يشغّل الخط في بيان إن "القاطرة الرئيسية للقطار خرجت عن مسارها".

وكان أعلن بداية إصابة 20 شخصا لكنه أفاد بعد ساعات في بيان بأن "98 شخصا أصيبوا... وللأسف، فقد 13 شخصا حياتهم".

وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إنها طلبت من وزير البحرية ومسؤولين آخرين الذهاب إلى المنطقة ومساعدة عائلات المتضررين.

ويربط القطار الذي يطلق عليه "ممر برزخ تيهوانتيبيك بين المحيطين"والمكون من قاطرتين وأربع عربات ركاب، خليج المكسيك بالمحيط الهادئ ويستخدم عادة في الشحن ونقل الركاب.

وافتتح الخط عام 2023. واعتُبر من بين أهم مشاريع البنية التحتية لحكومة الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (2018-2024)، والتي أُنجزت في إطار استراتيجية هدفت لتعزيز التنمية الاقتصادية في جنوب شرق المكسيك.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، اصطدم قطار على الطريق نفسه بشاحنة بضائع كانت تحاول عبور السكة الحديد، إلا أن هذا الحادث لم يسفر عن أي وفيات.

AFP