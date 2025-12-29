عائلات ضحايا هجوم بونداي تطالب بتحقيق فدرالي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا الاثنين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فدرالية للتحقيق في "التصاعد السريع لمعاداة السامية" في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاما) ونجله نافيد أكرم (24 عاما) بقتل 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 كانون الأول/ديسمبر، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى "إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا" ولمراجعة "إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي".

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

ولم يستجب ألبانيزي حتى الآن لهذا الطلب، وقد صرح الأسبوع الماضي بأن تشكيل لجنة ملكية على المستوى الإقليمي، في ولاية نيو ساوث ويلز حيث وقع الهجوم، سيكون كافيا.

وقالت العائلات في الرسالة "أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة"، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل "أزمة وطنية" و"تهديدا متواصلا".

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ 24 عاما، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

AFP