الثلوج تُعطل الحركة التجارية بين إقليم كوردستان وإيران عبر منفذ حاج عمران

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تسببت موجة كثيفة من تساقط الثلوج اجتاحت ناحية "حاج عمران" الحدودية، في توقف الحركة التجارية بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ يوم أمس، وسط استنفار لفرق الصيانة لفتح الطرق وتأمينها.

وأفادت مصادر محلية بأن فرق إزالة الثلوج في جانب إقليم كوردستان تواصل عملها دون انقطاع لتنظيف الطرق ورش الأملاح لمنع الانزلاقات الناجمة عن الصقيع.

وقد نجحت هذه الجهود في إعادة فتح المسارات أمام المركبات الصغيرة فقط، بينما لا تزال حركة الشاحنات الكبيرة متوقفة تماماً.

وفي الجانب الإيراني (منفذ تمرجين)، أكدت التقارير تراكم كميات هائلة من الثلوج، مما حال دون وصول شاحنات الحمل المتوجهة إلى بوابة حاجي عمران حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن تشكل طبقات من الجليد (الاستقاع) جعل حركة الشاحنات الثقيلة محفوفة بالمخاطر، بانتظار تحسن الظروف الجوية واستكمال أعمال تنظيف الطرق في الجانب الآخر من الحدود.